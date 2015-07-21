العجز الجنسى من علامات إصابة الرجال بمرض السكر من النوع 2

كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال الذين يعانون من العجز الجنسى قد يواجهون خطر مضاعف للإصابة بمرض السكر 2، مقارنة بالرجال دون مثل هذه المشاكل الجنسية.

وقال الباحث الدكتور شون سكيلدون، وهو طبيب الأسرة فى جامعة تورونتو فى كندا، إن هذا التأثير كان أكثر أهمية بين الرجال فى منتصف العمر 40-59 سنة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن احتمال وجود مرض السكر غير المشخص، يبلغ 1 فى كل 50 رجل لا يعانون من عدم القدرة على الانتصاب، ولكن يعانى منه أيضاً 1 فى كل 10 رجال من الذين يعانون من ضعف الانتصاب.

ولتأكيد نتائج الدراسة جمع فريق سكيلدون بيانات أكثر من 4500 من الرجال فوق 20 عاماً وكبار السن الذين شاركوا فى المسح القومى الأمريكى للصحة والتغذية فى عام 2001-2004.

ودرس الباحثون خلل وظيفة الانتصاب دون تشخيص مع ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول فى الدم، وداء السكر من النوع 2، ولم يجد الباحثون أى صلة بين وجود صعوبة فى الحفاظ على الانتصاب وارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكولسترول، لكنهم وجدوا أن معدل انتشار مرض السكر غير المشخص كان 11.5 فى المائة فى الرجال الذين يعانون من العجز الجنسى، مقارنة بنحو 3 فى المائة بين الرجال دون هذا الاضطراب.

وقال الدكتور جويل زونسين، مدير مركز مرض السكر فى مركز مونتيفيور الطبى فى مدينة نيويورك، إنه عادة عدم القدرة على الانتصاب ليست مضاعفات من مرض السكر، لكنها مضاعفات متأخرة ناجمة عن تغيرات فى وظيفة الأعصاب.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى "Health Day News".