أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

العجز الجنسى من علامات إصابة الرجال بمرض السكر من النوع 2

Google+ Print
العجز الجنسى من علامات إصابة الرجال بمرض السكر من النوع 2 العجز الجنسى من علامات إصابة الرجال بمرض السكر من النوع 2
كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال الذين يعانون من العجز الجنسى قد يواجهون خطر مضاعف للإصابة بمرض السكر 2، مقارنة بالرجال دون مثل هذه المشاكل الجنسية.

وقال الباحث الدكتور شون سكيلدون، وهو طبيب الأسرة فى جامعة تورونتو فى كندا، إن هذا التأثير كان أكثر أهمية بين الرجال فى منتصف العمر 40-59 سنة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن احتمال وجود مرض السكر غير المشخص، يبلغ 1 فى كل 50 رجل لا يعانون من عدم القدرة على الانتصاب، ولكن يعانى منه أيضاً 1 فى كل 10 رجال من الذين يعانون من ضعف الانتصاب.

ولتأكيد نتائج الدراسة جمع فريق سكيلدون بيانات أكثر من 4500 من الرجال فوق 20 عاماً وكبار السن الذين شاركوا فى المسح القومى الأمريكى للصحة والتغذية فى عام 2001-2004.

ودرس الباحثون خلل وظيفة الانتصاب دون تشخيص مع ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول فى الدم، وداء السكر من النوع 2، ولم يجد الباحثون أى صلة بين وجود صعوبة فى الحفاظ على الانتصاب وارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكولسترول، لكنهم وجدوا أن معدل انتشار مرض السكر غير المشخص كان 11.5 فى المائة فى الرجال الذين يعانون من العجز الجنسى، مقارنة بنحو 3 فى المائة بين الرجال دون هذا الاضطراب.

وقال الدكتور جويل زونسين، مدير مركز مرض السكر فى مركز مونتيفيور الطبى فى مدينة نيويورك، إنه عادة عدم القدرة على الانتصاب ليست مضاعفات من مرض السكر، لكنها مضاعفات متأخرة ناجمة عن تغيرات فى وظيفة الأعصاب.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى "Health Day News".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365