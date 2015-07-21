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محافظ البحيرة: مديرية التعليم استقبلت 1500 طلب تظلم فى أول يوم للتظلمات

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محافظ البحيرة: مديرية التعليم استقبلت 1500 طلب تظلم فى أول يوم للتظلمات محافظ البحيرة: مديرية التعليم استقبلت 1500 طلب تظلم فى أول يوم للتظلمات
أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أن مديرية التربية والتعليم استقبلت اليوم قرابة الـ1500 طلب تظلم من طلاب الثانوية العامة الباحثين عن نصف درجة تنقذهم وتلحق بهم بالكليات التى يحلمون بها.

وأشار إلى أنه تم توفير مدرسة التعاون الجديدة والواقعة أمام مبنى مديرية التربية والتعليم مباشرة لاستقبال الطلاب المتظلمين، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، لافتًا إلى أنه تم فتح أكثر من 5 شبابيك لاستقبال التظلمات، فضلًا عن توفير الاستمارة الخاصة بالتظلم، لمنع استغلال أولياء الأمور من قبل أصحاب المكتبات، وتوفير مكان لائق لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه، أعلن الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن من أكثر المواد التى تظلم الطلبة من تقدير درجاتهم هى (اللغة العربية - الأحياء - الكيمياء - الجيولوجيا - الفيزياء)، لافتًا إلى أنه تم عرض لوحات إرشادية لتوضيح الإجراءات التى حددتها الوزارة كإجراءات مراحل تقديم التظلم، ومنها دفع رسوم 100 جنيه على كل مادة على رقم حساب 01003784008 البنك الأهلى المصرى، وكذا رقم 10500100036407 حساب بنك .

وأشار إلى أن محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان وجه بأنه يتم استقبال طلبات التظلمات خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية تخفيفًا على الطلبة وأولياء الأمور ولمنع التكدس.
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