لو عندك مسن ماتسيبهوش لوحده.. الوحدة والاكتئاب يسببان تدهور الحالة العقلية للمسنين

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الوحدة والاكتئاب يرفعان من خطر تدهور الحالة العقلية عند كبار السن.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات من أكثر من 8300 من الأمريكيين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وكبار السن.

وكان 17% ذكروا أنهم يعانون من الوحدة فى بداية الدراسة، وكان نصف أولئك الذين يعانون من الوحدة يعانون أيضًا من الاكتئاب.

على مدار الدراسة، وجد الباحثون أن تدهور الحالة العقلية كان أسرع بنسبة 20% بين الناس الذين يشعرون بالوحدة، مقارنة بأولئك الذين لم يعانوا من الوحدة.

ووجد الباحثون أيضًا أن الوحدة والاكتئاب يرتبطان مع زيادة معدل التدهور المعرفى لأكثر من 12 سنة.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة نانسى دونوفان، وهى طبيبة نفسانية فى مستشفى بريجهام ومستشفى النساء فى بوسطن ومدربة فى مجال الطب النفسى فى كلية الطب بجامعة هارفارد، أن الأشخاص الذين يعيشون فى وحدة تنخفض لديهم الوظائف المعرفية بمعدل أسرع من الناس الاجتماعيين.

وأضاف الباحثون أن علاج الاكتئاب والوحدة يحد من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف لدى كبار السن.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".