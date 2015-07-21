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علشان ماينضحكش عليك.. عملية "الليزر" لا تسبب أى ألم ولا تستغرق أكثر من ربع ساعة

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علشان ماينضحكش عليك.. عملية "الليزر" لا تسبب أى ألم ولا تستغرق أكثر من ربع ساعة علشان ماينضحكش عليك.. عملية "الليزر" لا تسبب أى ألم ولا تستغرق أكثر من ربع ساعة
أوضح الدكتور عبد العليم محمود، استشارى أمراض العيون، أن العلاج بالليزر لا يحتاج إلى الإقامة بالمستشفى؛ لأن العملية بسيطة جدًا، فبعد أن توضع قطرات فى العين لتخديرها يستلقى المريض تحت جهاز الليزر لمدة تتراوح من 5-7 دقائق فقط، وبعد ذلك يعود المريض إلى بيته.

وتابع الدكتور عبد العليم محمود، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العملية بالليزر سهلة وبسيطة وتتلخص فى تخدير العين تخديرًا موضعيًا بالقطرة ثم تسليط أشعة الليزر على الجزء المراد علاجه من القرنية، وهذا يتطلب بقاء العين فى وضع ثابت وعدم تحريكها عند البدء بإطلاق حزمة الأشعة تجاه القرنية.

وبين استشارى أمراض العيون، أن الأمر من السهولة بمكان حيث إن جهاز لليزر مزود بأداة تبعث ضوءًا وما على الشخص سوى تركيز بصره على ذلك الضوء، والعملية لا تستغرق بمجملها أكثر من خمس عشرة دقيقة بينما لا يستغرق الوقت الفعلى الذى يتم خلاله تسليط أشعة الأكزايمر ليزر على القرنية سوى 20 إلى 40 ثانية فقط، تزيد هذه الفترة أو تنقص حسب مقدار العيب الانكسارى وبعد العملية مباشرة يستطيع الشخص العودة إلى منزله مصطحبًا معه بعض القطرات التى يصفها الطبيب لضرورة استخدامها.

وعن تكلفة عملية الليزر، أكد الدكتور عبد العليم محمود، أن الأمر يعتمد على نوع الليزر المستخدم، مهارة الجراح،و الخدمات المتوفرة لك.

وأضاف، أن العلاج بالليزر لا يسبب أى ألم ولكن بعد عملية «PRK» ولمدة يومين ينصح المريض بعدم التعرض للضوء العالى لأنه قد يضايقه وهناك قطرات توصف للتقليل من أى شعور بعدم الارتياح فى الأيام الأولى بعد العلاج بالليزر. أما فى حالة عمليات «LASIK» فيكون عدم الارتياح هذا لفترة الساعات الثلاث الأولى فقط بعد العلاج لأن السطح الخارجى للقرنية لم يلمسه الليزر، وبالتالى فالمريض يستطيع العودة لحياته العادية بكل سهولة فى اليوم التالى للعملية.

وعن نسبة نجاح العملية، طمأن الدكتور عبد العليم محمود، أنها تصل إلى 97% وهذا يعنى أنه إذا اختير المريض المناسب الذى تصلح درجة قصر أو طول نظره للعلاج بالاكزايمر ليزر فإن نسبة حدوث نقص النظر مرة أخرى لا تتعدى 5% وفى هذه الحالة من الممكن إجراء جلسة ثانية للعلاج بالليزر لتصحيح الجزء البسيط المتبقى من درجات قصر أو طول النظر بسهولة.

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