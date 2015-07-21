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مباشر #في_القمة - بالفيديو: الأهلي 2-0 الزمالك.. مؤمن يسجل الثاني

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مباشر #في_القمة - بالفيديو: الأهلي 2-0 الزمالك.. مؤمن يسجل الثاني مباشر #في_القمة - بالفيديو: الأهلي 2-0 الزمالك.. مؤمن يسجل الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ37 من عمر مسابقة الدوري المصري على استاد برج العرب.

تابع التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة من هنا

أحداث المباراة

- جووول. الهدف الثاني للأهلي. ركلة حرة رائعة من مؤمن زكريا وقف فيها أحمد الشناوي ساكنا.

- عبد الله سيسيه يدخل في مكان معروف يوسف مع الدقيقة 73 للمغامرة.

- وفي الدقيقة 70 يدخل عمرو جمال في مكان عماد متعب.

- مع الدقيقة 64 يدخل رمضان صبحي في مكان عبد الله السعيد.

- الدقيقة 52 شهدت خطأ قاتلا من محمد كوفي الذي فشل في استلام كرة وصلت مؤمن زكريا للانفراد بمرمى الشناوي، لكن لاعب الأهلي سدد خارج المرمى.

- جووول. الهدف الأول للأهلي عن طريق مؤمن زكريا بتصويبة رائعة.

شاهد - الهدف' target='_blank'>شاهد الفيديو بالضغط على هذا الرابط..

- أول إنذار في المباراة من نصيب باسم علي في الدقيقة 30.

- في الدقيقة 25 أول هجمة للزمالك. كرة من الناحية اليمنى مصطفى فتحي سددها في السماء بعد انطلاقة جيدة.

- مع الدقيقة 24 أبعد محمد كوفي كرة عرضية من الأهلي بركلة مقصية مزدوجة رائعة.

- أوووه، مؤمن زكريا أهدر أول فرصة حقيقية للأهلي. كرة طولية بديعة من حسام غالي لعبد الله السعيد الذي انطلق في الناحية اليسرى، أرسل عرضية لمؤمن داخل منطقة الجزاء. سددها مقوسة لكنها حادت عن قائم أحمد الشناوي.

- في الدقيقتين الأخيرتين الأهلي يهاجم من الناحية اليمنى عن طريق باسم علي بشكل أفضل. لعب عرضيتين متعب أهدر الأول، والثانية لم تصل لمهاجم من الشياطين.

- مع الدقيقة 9 لازال الفريقين يخشيان فتح مساحات للأخر. الزمالك حذر وإبراهيم صلاح فعليا يلعب بين كوفي وعلي جبر. والأهلي يدافع بـ3 في الخط الخلفي.

- مصطفى فتحي يدخل التشكيل الأساسي للزمالك بدلا من أيمن حفني.

- مدحت شلبي: "عايزين الناس تروق، تهدا، تتبسط وتستمتع".

- الأهلي 0-0 الزمالك

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