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#في_القمة - مصطفى فتحي يبدأ المباراة في اللحظات الأخيرة بدلا من حفني

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#في_القمة - مصطفى فتحي يبدأ المباراة في اللحظات الأخيرة بدلا من حفني #في_القمة - مصطفى فتحي يبدأ المباراة في اللحظات الأخيرة بدلا من حفني

دخل مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الأهلي في اللحظات الأخيرة بدلا أيمن حفني.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مباراة قمة الدوري المصري على ملعب برج العرب.

وأعلن الزمالك تشكيل المباراة قبل ساعتين وتضمن اسم أيمن حفني الذي أصيب أثناء القيام بحركات الإحماء.

وقرر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إقحام مصطفى فتحي في التشكيل الأساسي قبل دقائق من انطلاق اللقاء.

وخرج حفني من قائمة المباراة ودخل يوسف أوباما بدلا منه.

وينتظر الزمالك الفوز أو التعادل من أجل التتويج بلقب الدوري لموسم 2015-2016.

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