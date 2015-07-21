صرف 3 أطباء من النيابة في واقعة وفاة 6 أطفال لحين انتهاء «الصحة» من تقريرها

استعجلت نيابة غرب القاهرة، بإشراف المستشار ابراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات، تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة 6 أطفال داخل مستشفى الدمرداش، وتقرير اللجنة المشكلة من وزارة الصحة حول فحص المستشفى.

وأمرت النيابة بصرف 3 أطباء -مؤقتًا- لحين الانتهاء من التقارير، ونسبت لهم تهمتي الإهمال والقتل الخطأ.

اتهم 3 آباء المستشفى بالاهمال والتقصير فى رعاية أطفالهم، داخل الغرفة الخاصة برعاية حديثى الولادة، بالإضافة إلى عدم توفير حضانات لهم داخل المستشفى وإنهم فوجئوا بإدارة المستشفى تخبرهم بوفاة اطفالهم بدون أي سبب بينما لم يتهم والد الأطفال الثلاثة التوأم المستشفى، مؤكدًا أن الطبيب الخاص بزوجته أخبره بخطورة حالتها.

وقال الدكتور مجدي فليب مدير مستشفى الدمرداش، والدكتور أحمد صالح، والدكتور خالد حسين، إن المستشفى لا يوجد بها حضانات كافية لوضع الأطفال حديثي الولادة، وأن غرفة الحضانات بالمستشفى عددها 45 سريرًا فقط، والأطفال المتوفيين لم يكونوا داخل غرفة الحضانات، إنما فى غرفة الملاحظة الخارجية.