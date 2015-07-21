محافظ بورسعيد: إحتفالية كبرى بميدان الشهداء بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة

أعلن اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد بان إفتتاح قناة السويس الجديدة سوف يمثل حدث تاريخي عظيم سوف تتحدث عنه جميع الأجيال علي مرور العصور وإنجازاً كبيراً تحقق بأيدي وسواعد أبناء مصر، وأضاف ان المشروع يؤدي إلى إحداث طفرة ونقلة إقتصادية غير مسبوقة بإضافة شريان جديد للملاحة العالمية.

وأضاف المحافظ بأن حميع دول العالم سوف تشاهد هذا الإنجاز الغير مسبوق والذي لم يستغرق العمل فية سوي عامًا، مشيراً بأن خريطة العالم سوف تتغير بإضافة قناة جديدة عليها فالمصريون قادرون علي صنع المعجزات، وأضاف نصر الدين بان كل السفن علي مستوى العالم سوف تضرب أبواقها إحتفالاً بالإفتتاح،

وأشار بان المحافظة تستعد من الآن للاحتفالات التى ستتم بمناسبة إفتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس المقبل حتى تظهر بورسعيد بالشكل اللائق فى هذه المناسبة الهامة.حيث تم حضور العديد من الإجتماعات مع مسئولي هيئة قناة السويس للإتفاق علي الخطوط العريضة للإحتفالات حيث يتم إقامة إحتفال شعبي كبير بميدان الشهداء يوم 5 أغسطس بمشاركة فرق الفنون الشعبية والسمسية وفرق الكورال، بالإضافة إلي تزين كافة المباني والمنشآت والأبراج المطلة علي المجري الملاحي لقناة السويس وجميع المباني الحكومية والديوان العام بأعلام مصر بالإضافة إلي المعديات والممشي السياحي والترسانة البحرية حتي تكون في أبهي صورة لها.

وأشار المحافظ بأنه سوف يتم نقل الافتتاح علي الهواء مباشرة بجميع الشاشات الإلكترونية المتواجدة في الشوارع المختلفة، وكذلك قيام احدي شركات الاعلان بالمحافظه بتركيب لوحات إعلانية وتزين الشوارع بالأعلام بالتنسيق مع الأحياء، وأشار بان الإذاعة المحلية للمحافظه بدات منذ فترة في التنويه عن العد التنازلي لتوقيت الإفتتاح وتشغيل الأغاني الوطنية تعبيراً عن قيمة هذا الحدث التاريخي و أهميته لجميع المصريين . اًوضح بان هذا المشروع قد جمع قلوب المصريين على قلب رجل واحد، وأشار المحافظ بأن هناك مجهود كبير يتم لإظهار بورسعيد في هذا اليوم بصورة مشرفة وأوضح المحافظ بأن ذلك المشروع العملاق هو قاطرة التنمية ومستقبل مصر لتحقيق التنمية الشاملة، مشيداً بإصرار وحماس كافة طوائف الشعب المصري للمشاركه في هذا المشروع العظيم حتي تصبح قناة السويس الجديدة بجانب القديمة والتي حفرها أجدادنا المصريين بأيديهم وسالت فيها دماؤهم وعرقهم احدي المحاور الاقتصادية الكبري ومنطقة إستراتيجية محط أنظار لجميع دول العالم .