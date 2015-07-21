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محافظ الإسماعيلية يستقبل المستشار الإعلامي للبابا تواضروس

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محافظ الإسماعيلية يستقبل المستشار الإعلامي للبابا تواضروس محافظ الإسماعيلية يستقبل المستشار الإعلامي للبابا تواضروس

يس طاهر محافظ الاسماعيلية ووفد أعضاء مجلس ادارة جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، وفد أعضاء مجلس ادارة جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، برئاسة الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور رئيس الجامعة ونخبة كبيرة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك خلال الزيارة التى قام بها أعضاء وفد الجامعة لمحافظة الاسماعيلية ومشروع قناة السويس الجديدة، وقد تضمنت الجولة زيارة أعضاء الوفد بصحبة محافظ الاسماعيلية لمقر ادارة هيئة قناة السويس بمبنى الارشاد والالتقاء بالفريق مهاب مميش بالاضافة الى زيارة مشروع القناة الجديدة .

وخلال الزيارة أعرب أعضاء الوفد الزائر عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة، كما أشادوا جميعًا بهذا الانجاز الرائع لمشروع انشاء القناة الجديدة والتي تؤكد وتجسد عظمة الارادة المصرية لشعب العظيم وقياداتها العظيمة، مؤكدين انه بانتهاء هذا المشروع التاريخي في فترة زمنية لم تتجاوز العام الواحد هو رسالة للعالم أجمع تؤكد للجميع من هم المصريين وتضع مصر فى مكانتها الطبيعية التي تليق بها، كما أن انجاز هذا المشروع العظيم هو بحق فخر وافتخار لكل المصريين.

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