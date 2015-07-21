هل تعلمين أن للتدخين أصولاً؟

إذا وضعنا أضرار ومساوئ التدخين جنباً، فإن للتدخين قواعد وآداباً تطلعك عليها خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر في ما يأتي، مشددة على ضرورة الالتزام بها واتباعها من قبل المدخنين، حرصاً على التعامل اللائق مع المجتمع غير المدخن:

- يجب الامتناع عن التدخين بوجود الحوامل والأطفال والرضع والمراهقين.

- يجب تجنب التدخين أثناء إجراء محادثة قصيرة مع سيدة عن قرب.

- يجب عدم التدخين أمام من يكبرك في السن.

- يجب تحاشي التدخين في الشوارع من قبل الرجل والمرأة على حد سواء.

- يجب تجنب التدخين في الأماكن المغلقة الضيقة، مثل: المكتب أو المصعد.

- يجب الاستئذان بالتدخين إذا كانت المحادثة طويلة، وتتطلّب الجلوس لفترة طويلة في بهو فندق أو صالون منزل أو مقهى، وكان التدخين في هذه الأماكن مسموحاً.

- يستحسن عدم التحدّث أثناء التدخين، تفادياً لأن يوصف التصرّف بالوقح!

- يجب الامتناع عن التدخين أثناء تناول الطعام، لأنه من غير المستحب التدخين والفم مملوء بالطعام.

- يجب تفادي التدخين على مائدة الطعام إذا كنت ضيفة أو مضيفة أو في حال وجود أشخاص لا يدخنون على الطاولة.

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