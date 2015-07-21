لن تقاومي إغراء "إسكتلندا"!

تقع إسكتلندا شمال غرب أوروبا، وتشكّل جزءاً من المملكة المتحدة، إذ تغطّي الثلث الشمالي من جزيرة بريطانيا العظمى، وتحدّها جنوباً إنجلترا وشرقاً بحر الشمال وغرباً المحيط الأطلسي.

مناخ اسكتلندا معتدل متقلب، ويعدّ غرب البلاد أكثر دفئاً مقارنة بشرقها، نظراً لتأثير تيارات المحيط الأطلسي ودرجات الحرارة السطحية الباردة في بحر الشمال.

من أشهر معالم المدينة ذات السحر الذي لا يقاوم:

- قلعة "ادنبره": تربض القلعة في أعلى قمّة البركان الخامد، وتعتبر الأكثر شهرة في اسكتلندا. يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر. تتيح للزائرين الاستمتاع بمناظر خلابة لمعالم المدينة الشهيرة، بما في ذلك شارع "رويال مايل" و"شارع الأمراء" و"قصر هوليرود هاوس". يصل ارتفاع الجزء العلوي من القلعة إلى أكثر من 120 متراً فوق مستوى سطح البحر. هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الملكة مارجريت زوجة الملك مالكوم الثالث كانت تقيم في القلعة بعد أن تلقت خبر وفاة زوجها.

تفتح القلعة أبوابها يومياً من نوفمبر/تشرين الثاني حتى مارس/آذار من التاسعة والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف بعد الظهر، وتبقى فاتحة أبوابها حتى السادسة مساء خلال الفترة الممتدة بين أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول، مقابل 18 دولاراً أمريكياً للبالغين و10 دولارات لمن هم دون السابعة عشر من عمرهم، فيما الدخول مجاني للأطفال دون الخامسة من عمرهم.

- بحيرة "لوموند": تبعد البحيرة مسافة قصيرة بالسيارة عن شمالي غرب مدينة "غلاسكو"، وتعدّ أكبر بحيرة في بريطانيا، وتشكّل إغراءً لا يقاوم للصيادين، نظراً لغناها بالسلمون المرقط والسمك الأبيض. وتتضمن العديد من الجزر، بما في ذلك "انشمورن"، الجزيرة الأكبر في المياه العذبة من الجزر البريطانية. علماً أنّها تعتبر وجهة ترفيهية شعبية في اسكتلندا، إذ تستقطب المتنزهين وعشاق الرياضات المائية، كما توفر فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة في الهواء الطلق، فضلاً عن التمتع بإحدى رحلات القوارب. وقد تصل أطول الرحلات إلى "بن لوموند" 973 متراً.

- جزيرة "سكاي": تعدّ أكبر الجزر في اسكتلندا الداخلية وتعرف باسم "جزيرة الغيمة"، ويتضمن تاريخها زمن حكم الإسكندنافية وفترة طويلة من هيمنة عشيرتي "ماكلويد" و"دونالد". تزخر البحيرة بالمناظر الجبلية الرومانسية والوديان الخضراء والكهوف والشلالات والشواطئ الرملية. هي تعتمد على السياحة والزراعة والصيد والحراجة. وتعتبر "بورتر" المعروفة بمينائها الخلاب المستوطنة الأكبر في الجزيرة. هناك روابط لمختلف الجزر المجاورة عن طريق العبارة. يسيطر المناخ المعتدل الرطب على البحيرة وتشمل الحياة البرية النسر الذهبي، الأيل الأحمر وسمك السلمون الأطلسي.

- "برج موسى": يقع على الشاطئ الغربي لـ"جزيرة موسى"؛ يمكن الوصول إليه عن طريق القوارب من "ساندويك" و"شاتلاند". هو برج مستدير مدعم بالحجر داخلياً وخارجياً لتوفير القوة المثلى كهيكل دفاعي. وقد تم بناء البرج سنة 100 قبل الميلاد، ويعدّ رمزاً للمثابرة والكفاح من أجل الاستقلال.

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