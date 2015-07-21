حمدان بن محمد يزور معرض إكسبو ميلانو 2015

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم معرض إكسبو 2015 الذي تستضيفه مدينة ميلانو الايطالية حتى الثاني من أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 120 دولة بما فيها دولة الامارات.

وقد استهل سموه زيارته للمعرض بجولة داخل جناح دولة الامارات حيث استقبل استقبالا حارا من قبل الشباب المتطوعين للعمل في الجناح خاصة شباب " تكاتف " الذين شرحوا لسموه ما يعرضه جناح الدولة بطرق علمية والذي يعكس أهم التحديات التي واجهتها خطط التنمية في بلادنا ومنها الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية وكيفية الحفاظ على ثروتنا المائية وحمايتها من الهدر ثم خطط زيادة وحماية ثروتنا السمكية وثروة التمور وطرق الحفاظ على زراعة النخيل وزيادة أعداد أشجارها كونها تشكل مادة أساسية للنظام الغذائي لشعبنا العزيز.

ثم استمع سموه إلى الطرق والبرامج المتبعة لتوفير الطاقة البديلة لما بعد النفط وكيفية ترسيخ ثقافة الحياة الصحية في دولة الامارات.

وشاهد سموه الفيلم الذي يعكس تطور الحياة في دولة الامارات من فترة ما قبل النفط وحتى يومنا هذا والتحديات المناخية والطبيعية التي عاشها الأجداد في ظروف معيشية صعبة في ضوء شح المياه ومصادرها وعذوبتها إلى جانب الاعتماد على الأسماك والغوص والتمور كمواد ومقومات رئيسية لحياة ومعيشة الامارات في ذلك العصر.

وجسدت الطفلة يسرى عبد الملك بطلة الفيلم " شجرة العائلة" معاناة الاطفال في الزمن القديم وكيف أصبحوا ينعمون بالحياة العصرية من صحة وتعليم ومسكن ومواصلات وغيرها.

ثم شاهد سمو ولي عهد دبي في جناح دبي إكسبو 2020 المنضوي تحت جناح دولة الامارات عرضا مرئيا حول الاستعدادات و المشاريع التي تنفذها دبي استعدادا لاستقبال هذا الحدث العالمي المميز الذي سيكون شاهدا على حضارة شعب دولة الامارات وكرم ضيافته وقدرته على التعامل مع الاحداث والمهرجانات والتظاهرات الاقتصادية والسياحية وغيرها بكفاءة عالية.

وتناول سموه ومرافقوه طعام الغذاء في القسم الخاص لشركة طيران الامارات المشاركة ضمن جناح الدولة والتي تعكس كرم الضيافة العربية وحسن الاستقبال على الأرض وفي الجو.

وعرج سموه إلى جناح " طيران الاتحاد " واطلع على نموذج كابينة الطائرة " السيميو ليتر " وتحدث إلى القائمين على الجناح واستمع منهم إلى طبيعة الشراكة القائمة بين شركتي طيران الاتحاد والايطالية " أليتاليا" والتقطت لسموه الصور التذكارية مع القائمين على الجناح متمنيا لهم النجاح في الترويج لشركات النقل الوطنية بأسلوب حضاري وراق.. ثم زار سموه القسم الخاص ببلدية دبي ومؤسسة اتصالات واطلع على ما تعرضانه.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بزيارة إكسبو 2015 والتعرف إلى العديد من ثقافات وحضارات دول العالم قبل حلول موعد إكسبو دبي 2020 معتبرا سموه أن الحدث في ميلانو يشكل فرصة للمسؤولين في دولتنا الحبيبة ولمختلف شرائح شعبنا الوفي للتعرف أكثر على الاجراءات والوسائل اللازمة للإعداد لإكسبو دبي والتعلم من تجارب الآخرين والاستفادة من كل هذه التجارب أكانت كبيرة أم صغيرة لإظهار حدث إكسبو دبي بصور تليق وحضارة شعبنا وسمعة دولتنا في الاوساط الدولية.

والتقطت لسموه في ختام زيارته لجناح الدولة الصور التذكارية مع الشباب المتطوعين والمسؤولين عن الجناح والعاملين فيه .. متمنيا سموه لهم التوفيق في أداء رسالتهم الوطنية وإيصال رسالة إنسانية إلى شعوب العالم مفادها أن قيادة شعب دولة الامارات يرحبان بضيوف الدولة من مختلف ثقافات وجنسيات العالم دون تمييز إيمانا منهما بالروابط الانسانية التي تجمع الشعوب وتشكل جسورا للتقارب والتواصل فيما بينها.