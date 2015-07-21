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جاكسون مارتينيز: من لا يعرف أتليتكو لا يفقه شيئا في الكرة

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جاكسون مارتينيز: من لا يعرف أتليتكو لا يفقه شيئا في الكرة جاكسون مارتينيز: من لا يعرف أتليتكو لا يفقه شيئا في الكرة

(إفي): اعتبر الكولومبي جاكسون مارتينيز مهاجم أتليتكو مدريد الجديد لدى وصوله اليوم للعاصمة الإسبانية إن من لا يعرف فريقه "لا يفقه شيئا في كرة القدم".

وصرح اللاعب الذي انتقل لأتلتيكو قادما من بورتو البرتغالي مقابل 35 مليون يورو "أكبر حافز لي هو الوجود هنا، ساحاول تقديم كل ما لدي لخدمة النادي والجمهور".

وأضاف مارتينيز أمام وسائل الاعلام وعقب التوقيع على عدد من الأوتوجرافات لدى وصوله للمطار "من لا يعرف أتليتكو ربما لا يفقه شيئا في الكرة، إنه فريق يحقق نتائج رائعة ومسلح ومجهز وله طريقة لعب تأتي بنتائج، وأنا سأحاول المساهمة فيها".

وأشار اللاعب إلى انه تحدث مع مدربه الجديد، الأرجنتيني دييجو سيميوني حيث أضاف "قدمت له التحية ورغبتي الشديدة في بدء العمل معه".

ورفض المهاجم اجراء مقارنة بينه ومواطنه راداميل فالكاو لاعب الأتلتي السابق حيث قال "فالكاو هو فالكاو وجاكسون هو جاكسون وكل شخص يقوم بعمله وأنا سأحاول تنفيذه بصورة جيدة".

وتابع جاكسون "أعتقد أن كل شخص يتواجد في هذا النادي بسبب رغبته في مساعدة الفريق على التطور، أهم شيء هو بدء الموسم بصورة جيدة عن طريق القيام بعمل استثنائي".

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