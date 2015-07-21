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فان جال يتجنب تأكيد أو نفي نية مانشتر يونايتد ضم راموس

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فان جال يتجنب تأكيد أو نفي نية مانشتر يونايتد ضم راموس فان جال يتجنب تأكيد أو نفي نية مانشتر يونايتد ضم راموس

(إفي): تجنب مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي لويس فان جال، تأكيد أو نفي أي معلومات حول صفقة انتقال لاعب ريال مدريد سرخيو راموس إلى النادي الانجليزي لكرة القدم.

جاءت تصريحات فان جال خلال مؤتمر صحفي أقيم قبل مباراة فريقه أمام نادي سان خوسيه إيرثكويكس الأمريكي، في إطار بطولة كأس الأبطال الودية الدولية، أوردها الموقع الإلكتروني لمانشستر يونايتد.

وصرح فان جال "ليس بوسعي الحديث عن هذه الشائعات. لقد قلت في مؤتمرات صحفية عديدة إن الأمر يتعلق بعملية، وربما يوجد السيد راموس بهذه العملية. انها أمور لا تُعرف أبدا".

وقد أكد المدرب الهولندي أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا والإكوادوري أنطونيو فالنسيا لن يشاركا في لقاء سان خوسيه إيرثكويكس بسبب معاناتهما من الإصابة.

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