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ننشر نتيجة الأطفال الفائزين بجامعة الطفل وتوزيعهم بالجامعات المصرية

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ننشر نتيجة الأطفال الفائزين بجامعة الطفل وتوزيعهم بالجامعات المصرية ننشر نتيجة الأطفال الفائزين بجامعة الطفل وتوزيعهم بالجامعات المصرية
ينفرد "اليوم السابع" بنشر نتيجة جامعة الطفل، بعد فوز أطفال بالدراسة فى الجامعات المصرية، الحكومية، والخاصة، والتى من المقرر أن تبدأ فى الثانى من شهر أغسطس المقبل.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى لـ"اليوم السابع"، إن عدد الأطفال الفائزين تخطى 2500 طفل، وتقسيم الذين استوفوا الشروط طبقًا للمراحل العمرية إلى 4 مستويات.

وأشار صقر إلى أن المستوى الأول للمراحل العمرية من 6 إلى 9 سنوات، والثانى من 9 إلى 12 سنة، والمستوى الثالث للمراحل العمرية من 12 إلى 15 سنة، والمستوى الرابع من 15 إلى 18 سنة.

وأكد صقر بدء الأنشطة للمستويين الثانى والثالث، نظرًا لعدم اكتمال الحد الأدنى المطلوب لبدء البرنامج فى المستويين الأول والرابع، على أن يُتاح مهرجان العلوم السنوى (سايفيست)، لكل من المستويين الأول والرابع، مع إشراكهم مباشرةً فى الدورة الثانية لجامعة الطفل، دون الحاجة للتقدم مرة ثانية.

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