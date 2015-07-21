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وزير الداخلية للضباط باستاد برج العرب: التزموا بالأداء الأمنى الجاد

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وزير الداخلية للضباط باستاد برج العرب: التزموا بالأداء الأمنى الجاد وزير الداخلية للضباط باستاد برج العرب: التزموا بالأداء الأمنى الجاد
شدد وزير الداخلية على تواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤوسيهم والالتزام بالأداء الأمنى الجاد والمنضبط داخل استاد برج العرب.

جاء ذلك بعدما تفقد وزير الداخلية عناصر خطة تأمين مباراة الأهلى والزمالك ومدى تفعيلها على أرض الواقع، حيث تفقد كافة الخدمات الأمنية وخدمات الاقتراب والأعماق، واطلع على خطة التأمين.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه حرصًا من وزارة الداخلية على توفيق الرؤى بين النادى الأهلى ونادى الزمالك لإقامة المباراة بينهما بملعب بديل لاستاد الجونة، وتقديرًا من أجهزة الأمن على استمرار المنظومة الرياضية فى إطار من الروح الرياضية بين الفرق والنوادى المشاركة فيها، فقد وافقت الوزارة على إقامة المباراة باستاد برج العرب بالإسكندرية بدون جمهور، حيث قامت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين المباراة.

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مصر 365