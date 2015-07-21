شقيقة سلوى أبو النجا: لا توجد شبهة جنائية والحادث قضاء وقدر‎

أكدت سامية أبو النجا شقيقة الراحلة سلوى أبو النجا أن حادث احتراق شقة شقيقتها كان بسبب عقب سيجارة ثم إلقائه من الشقة التي تعلو شقة شقيقتها في البلكونه التي يتواجد فيها مجموعة القطط التي كانت تعتني بهم الراحلة سلوى أبو النجا ويصل عددهم إلى 40 قطة وعندما ذهبت سلوى لجلب المياه من الحمام للسيطرة على الحريق تعرضت للاختناق بسبب الادخنه وتوفيت في الحال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة، اليوم، من مانشيت ان شقيقتها لم تتعرض لأي حرق في جسدها ولكنها ماتت بسب الاختناق، موضحة انه لا توجد اي شبهه جنائية في حادث الوفاة ولكنه قضاء وقدر، وكشفت أن شقيقتها وصديقتها خرجا من الشقة وهنا سالمين ولكن شقيقتها تذكرت أن القطط موجودة بالشقة فعادت لانقاذهم وأثناء ذلك تعرضت للاختناق والوفاة، كما أشارت إلى أنها فوجئت وصدمت من المستوى السيئ الذي عليه مشرحة زينهم التي من المفترض أن تكون مكانا لتكريم الموتى والحفاظ على قدسيتهم ولكن وصفت المكان بالقذر لعدم وجود اهتمام بالنظافة.