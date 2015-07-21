إعادة فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بجامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تقرر إعادة فتح باب التقدم لاختبارات القدرات المؤهلة لكليات التربية النوعية والتربية الرياضية والتمريض لمدة يومين.

وأضاف القمرى فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أنه على الطلاب والطالبات تقديم "أصل رقم الجلوس وصورتين شخصيتين" صباح الغد، من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية ظهرا بمقر مكتب تنسيق القدرات الفرعى بالمدينة الجامعية طالبات بالجامعة.

ويذكر أن ثمن المظروف هو خمسون جنيها، ورسوم الاختبار بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية هى 200 جنيه، وكلية التمريض 300 جنيه أخرى لاختبار الكشف الطبى و"تحليل الفيروسات".