مباراة القمة وش السعد على أصحاب الكافتيريات من بدو برج العرب

أصبحت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك وش السعد ومصدر رزق لأصحاب الكافتريات والأكشاك التى تطل على الجانب الآخر من استاد برج العرب الدولى قبل ساعات من بدء المباراة.

وامتلأت جميع الكافتيريات بجوار استاد برج العرب بعد منعهم من دخول المباراة حسب تعليمات قوات الأمن بالزبائن من ضباط الشرطة والصحفيين وبعض المشجعين الذين جاءوا لمشاهدة المباراة.

وقال حمد أبو دومة، أحد أهالى برج العرب، أن أهالى برج العرب فخورون بوجود مباراة القمة فى استاد برج العرب الدولى، وأن الفوز بالنسبة لأهل البدو هو نجاح التنظيم فى منطقة برج العرب.

وأضاف أنه يتوقع فوز الأهلى على فريق الزمالك بهدفين بسبب التدريب الجيد للفريق والاستعداد للمباراة.

بينما قال محمود أبو دومة أحد صاحبى كافتيريا نجمة برج العرب، أن المباراة وش السعد على أصحاب الكافتيرات من أهل البدو لوجود عدد كبير من المترددين على جميع الكافتيرات على طريق برج العرب.

وأضاف أنهم متوقعون فوز نادى الزمالك بهدفين نظيفين وحصوله على الدورى ، مؤكداً أن الفوز الحقيقى هو تنظيم مباراة جيدة من قبل قوات الأمن وتحقيق الروح الرياضية بين الفريقين.