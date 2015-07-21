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بالصور.. حملة نظافة وتطهير بمدينة دسوق بكفر الشيخ

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شهدت مدينة دسوق اليوم، الثلاثاء، حملة نظافة ورفع إشغالات وتطهير برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وقال زيد، إن حملات النظافة الشاملة بالميادين والشوارع الرئيسية التى شهدتها دسوق اليوم بداية لحملات يومية ستشهدها المدينة.

وأضاف رئيس المدينة فى تصريحات له اليوم: تم رفع الإشغالات وجميع مخلفات القمامة بالحدائق والميدان الإبراهيمى، وقام قسم الملاريا برش الحدائق بالمبيدات للقضاء على الحشرات وتطهير صناديق القمامة بعد غسلها ورفع جميع الأتربة ونظافة وغسيل الأرصفة بالمياه والتوسع نطاق الحملات لتشمل الشوارع الفرعية والجانبية ورفع القمامة أولًا بأول وعدم تراكمها نظرًا لارتفاع درجة الحرارة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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