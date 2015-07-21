مصر تدين تصريحات مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية حول الشأن العربي

عقب المتحدث باسم وزارة الخارجية، على التصريحات الأخيرة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي تناول فيها الشأن الداخلي لعدد من الدول العربية.

وأكد المتحدث، على أهمية أن تتسق التصريحات الصادرة عن المسئولين بدول المنطقة مع جهود تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وطالب بضرورة الالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد علي احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وأهمية انتهاج دول المنطقة لسياسات ومواقف تؤدي إلي تجنب تصاعد التوتر والصراع في المنطقة بما يعفي شعوبها من الآثار السلبية لهما، خاصة وان استمرار حالة عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة توفر بيئة خصبة مواتية لنمو وانتشار الأفكار المتطرفة والتهديدات الإرهابية التي أصبحت ماثلة علي المستويين الإقليمي والدولي.

وجدد المتحدث رفض مصر الكامل التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأهمية الالتزام بسياسة حسن الجوار، مشدداً علي تضامن مصر مع أشقائها العرب في مواجهة أية تدخلات خارجية في ضوء الارتباط العضوي للأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج العربي بالأمن القومي المصري.