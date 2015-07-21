محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء

أكد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد بأنه لا مكان لأي متقاعس أو متخاذل في أداء أعماله داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيراً بأن مستوى الأداء داخل الأحياء غير راضي عنه على الإطلاق وأضاف بأن المواطن لابد أن يشعر بتحسن الخدمات المقدمة إليه في أحسن صورة لأنه ما يهمه في المقام الأول هو الناتج النهائي، جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ومساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وشرطة المرافق وإدارة المرور والصرف الصحي وجهاز الانقاذ والطواري.

حيث شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة والرفع الفوري لتجمعات الرتش التي أنتشرت مؤخراً في العديد من مناطق الأحياء وأصبحت بؤرة تجمعات القمامة ومنع أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات القمامة والبناء في غير الأماكن المخصصة لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما وجه المحافظ التنفيذيين بالتواجد بين المواطنين طوال الوقت والتعرف علي مشاكلهم عن قرب وأوضح المحافظ بأنه لابديل عن تحسن الأداء الخدمي ومن لايستطيع القيام بهذه المهام عليه مغادرة منصبه فوراً، مؤكداً بأن الأهالي لديهم كل الحق في الشكوي والتي لابد من التفاعل معها بأقصي درجة ممكنة.

وأضاف بأنه قام بجولات ميدانية علي جميع الأحياء خلال أيام العيد وإلتقي بالعديد من الأهالي وإستمع إليهم مطالباً الجميع ببذل مزيد من الجهود في أعمال النظافة وكذلك العناية بالمسطحات الخضراء والتنسيق مع شرطة المرافق بإزالة الإشغالات والقضاء علي ظاهرة إنتشار الحيوانات والكلاب الضالة في الشوارع وتفعيل القانون علي أصحابها بعد قرار المجلس التنفيذي بمضاعفة الغرامة عليهم، كما وجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بتشكيل وحدات داخل كل حي تتولي تطهير غرف التفتيش مشدداً بأنه لن يسمح مجدداً بمشاهدة مياه الصرف الصحي في أي منطقة وعلي المختصين التنسيق فيما بينهم لحل هذه المشكلة، كما وجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء التي تطل واجهتهم علي الشواطيء بإصلاح أرضيات الممشي وإعادة تأهيلها وكذلك الصيانة الدائمة لدورات المياه، وأضاف المحافظ بأنه علي الجميع أن يعمل علي أعادة الأمور إلي نصابها الطبيعي، كما أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي قام به رجال أمن بورسعيد والمرور لتواجدهم حتي أوقات متأخرة من اليوم لتوفير الأمن والأمان للأهالي وقيام المرور بتنظيم الحركة المرورية وإنضباطها رغم الإزدحام الكبير.

كما أصدر المحافظ تعليماته بالإعتناء بمواقف السيارات وتكثيف أعمال النظافة حولها وتوفير كافة الخدمات فيها حيث تعتبر واجهة المحافظة، كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بتشغيل جميع الإدارات المختصة داخل الأحياء وقيام كل فرد بمهام عمله علي أكمل وجه حتي يعود للحي الشكل الجمالي المنظم وتوجيه تحذير للإشغالات والمخالفين بالالتزام بالتراخيص الممنوحة إليهم عن طريق الحي قبل قيام الحملات المكبرة، كما أصدر محافظ بورسعيد تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف أعمال الرقابة علي منظومة النظافة الجديدة بصورة دورية والسيطرة عليها والتأكد من صعود العامل إلي المنزل لأخذ القمامة لأن نجاح هذه المنظومة سوف يساعد علي تخفيف العبء عن الأحياء.