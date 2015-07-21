لأول مرة.. جهاز جديد لعلاج الفشل الكبدى الحاد دون الحاجة لزراعة كبد

نجح فريق من الباحثين بمركز مايو كلينيك الأمريكى فى تطوير جهاز كبد اصطناعى جديد لعلاج الفشل الكبدى الحاد دون الحاجة لزراعة الكبد، والذى يعتبر الحل الناجح الوحيد المتوفر فى الوقت الحالى.

ويعرف الكبد الصناعى الجديد باسم "Spheroid Reservoir Bioartificial Liver"، وما زال يخضع للتجربة حتى الآن، وهو يساعد فى استشفاء خلايا الكبد المصابة واستعادة وظائفها، وكما أثبتت التجارب فاعليته فى تحسين النتائج العلاجية والحد من معدلات الوفيات بين المرضى المصابين بالفشل الكبدى الحاد، دون الحاجة لزراعة الكبد، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

ويستخدم الجهاز الجديد خلايا صحية من كبد الخنزير لتؤدى الوظيفة ذاتها داخل الإنسان، وهو ما ساهم فى تعزيز الهضم والتخلص من الفضلات والسموم الموجودة بالدم، ومن المقرر البدء فى التجارب الإكلينيكية الخاصة بالكبد الصناعى الجديد قريبًا.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Hepatology" خلال شهر يوليو الجارى.

ويتسبب الفشل الكبدى الحاد فى وفاة 30% تقريباً من المصابين به، ويعيب عمليات زراعة الكبد أنها تحمل الكثير من المخاطر، حيث من الصعب إيجاد متبرع، وكما أن جسم المريض قد يرفض الجزء الجديد المنزرع من الكبد.