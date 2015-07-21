الانتهاء من تسليم 1.8 مليون كارت بنزين جديد لوحدات المرور

أعلنت شركة “إي فاينانس” شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أنه تم الانتهاء من تسليم 3.4 مليون كارت بنزين ذكي الخاصة بالمركبات، وجاري حاليا تسليم أكثر من 1.8 مليون كارت آخر من داخل وحدات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة ”إي فاينانس” إن وحدات المرور قد قامت بتسليم أكثر من 226 ألف كارت إلى المواطنين منهم 153 ألف كارت تم تسليمها فى الفترة من 1 الى 13 يونيو الماضي أى ما يعادل نسبة 70% من إجمالى الكروت المسلمة بمعدل تخطى 11 ألف كارت يوميا، مشيرا إلى إن هناك 55 مستودعا على مستوى الجمهورية يعملون ضمن هذه المنظومة الذكية، بينما تصل عدد محطات الوقود في إجماليها إلى 3372 محطة وقود مسجلة على المنظومة يعمل منها 3201 محطة،إضافا إلى ما يزيد عن 16 شركة تسويق و 10625 شاحنة مسجلة تستخدم في نقل الوقود إلى المستودعات يوميًا.

وذكر سرحان أن المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية تشمل العديد من الجهات المسجلة على المنظومة تم بالفعل ميكنتها منها: شركات التسويق، المستودعات، الشاحنات، ماكينات نقاط البيع، محطات الوقود وكبار المستهلكين، مشيرا إلى أن قائمة كبار المستهلكين من العملاء تضم 1232 شركة في عدة قطاعات مختلفة منها: قطاع توليد كهرباء - قطاع تجارى – قطاع التشييد والبناء – قطاع تموين المراكب – الشركات – جهات حكومية – خدمات بترولية – خدمات بيئية.