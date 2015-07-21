الصحة: أسماك بوري وطوبار “فاسدة” تباع بسوق مدينة إدكو بمحافظة البحيرة

اعلنت وزراة الصحة عن ورود بلاغات للإدارة الصحية بادكو، تفيد بوجود أسماك بوري وطوبار نافقة تباع بسوق مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وهذه الأسماك تم تجميعها من شاطئ نهر النيل من الأقفاص السمكية بمنطقة رشيد وضواحيها بمعرفة أصحاب هذه الأقفاص، تم تشكيل حملة من الجهات المعنية مع مسئولي الصحة حيث تم ضبط كميات من هذه الاصناف مقدرة بـ 300 كجم سمك بوري و 350 كجم سمك طوبار، وبعد فحصها بمعرفة اللجنة تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتم اعدامها بمعرفة اللجنة بمصنع تدوير القمامة بإدكو بالبحيرة.

> · كما وجد ايضًا كميات من نفس الأصناف من الأسماك معروضة للبيع بسوق السمك برشيد، وعلى الفور تم تشكيل لجنة وتم ضبط كميات من هذه الأسماك بإجمالي وزن 1,750 طن وبفحصها تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم اعدامها و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

> · قام فريق من صحة البيئة بالإدارة الصحية برشيد بالإجراءات الآتية:

> - سحب عدد (1) عينة سطحية من مآخذ عملية مياه ادفينا.

> - سحب عدد (1) عينة سطحية من مآخذ عملية الجدية .

> - سحب عدد (4) عينات من طرد عملية ادفينا والجدية.

> - سحب عدد (15) عينة من الشبكات بنطاق الإدارة الصحية برشيد . وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لإجراء التحاليل اللازمة

> قام فريق من مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالبحيرة باخذ عينات من الاسماك النافقة وارسالها للفحص بالمعامل المركزية، ومتابعة شاطئ النيل من ادفينا الى برج رشيد حيث تبين عدم وجود أسماك طافية اليوم 21/7/2015 وكذلك عدم وجود أسماك نافقة بالأسواق.

> تم إرسال فريق من قطاع الطب الوقائي بالوزارة لمتابعة واتخاذ الإجراءات على أرض الواقع .

> وبفحص الموضوع بمحافظة كفر الشيخ بمراكز ( دسوق – فوه – مطوبس ) تبين عدم وجود أى أسماك نافقة بنهر النيل فرع رشيد في نطاق مراكز (دسوق – فوه – مطوبس)، ولكن يوجد بعض الأسماك النافقة (سمك بوري) داخل الأقفاص السمكية بالمياه المالحة خلف قناطر ادفينا بمركز مطوبس أمس الاثنين الموافق 20/7/2015، حيث قامت اللجنة المشكلة من الصحة والطب البيطري وبإعدام 300 كجم اسماك نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز مطوبس بكفر الشيخ.