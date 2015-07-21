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السفير المصري في توجو يقدم أوراق اعتماده

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السفير المصري في توجو يقدم أوراق اعتماده السفير المصري في توجو يقدم أوراق اعتماده

وزارة الخارجية – أرشيفية

قدم السفير كريم شريف، أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية العربية فى توجو إلى الرئيس التوجولي فاورى نياسينبي، حيث نقل السفير الجديد تحيات رئيس الجمهورية له، وقام بتسليمه الدعوة الشخصية الموجهة إليه للمشاركة فى مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6/8/2015.

وصرح السفير المصري فى توجو، بأن الرئيس التوجولى طلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية وشكره على الدعوة المذكورة التى تلقها بترحاب شديد، معربًا عن تقديره الشخصى الكبير للرئيس.

وتناول الرئيس التوجولي العلاقات التاريخية بين البلدين والحاجة إلى تدعيمها ونقلها إلى أفاق أرحب خلال الفترة القادمة، كما تناول باستفاضة تداعيات ظاهرة الإرهاب وإدانته للعمليات الأخيرة بالقاهرة وسيناء، وطلب نقل تعازيه إلى السيد الرئيس ولأسر الضحايا.

فيما يتصل بموضوع الترشح المصري للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، أكد الرئيس فاورى على دعم بلاده لهذا الترشح.

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