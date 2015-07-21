مصرع 28 من داعش بنيران عراقية وطيران التحالف يقتل 29 من مسلحى التنظيم

قتلت القوات العراقية المشتركة 28 من مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى خلال عمليات عسكرية بالكرمة وشرق الرمادى بالأنبار.

ونفذ طيران التحالف الدولى المناهض لتنظيم(داعش) اليوم الثلاثاء أربعة عشر طلعة جوية أسفرت عن مقتل 29 إرهابيا ودمرت مواقع وآليات وأسلحة للتنظيم فى مناطق متفرقة بالعراق.

>وذكرت خلية "الاعلام الحربي" التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن طيران القوة الجوية والجيش العراقى نفذ 58 طلعة جوية على كافة قوات العمليات ولمساندة القوات البرية العراقية.

وتمكنت قوات الشرطة الاتحادية من متل 26 إرهابيا من داعش وحررت مناطق متقدمة بمنطقة "حصيبة" شرقى الرمادى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق، ودمرت ثمانى سيارات تابعة للتنظيم استخدمها فى الهجوم على القوات التى صدته وقتلت المسلحين.

وأشارت قيادة عمليات بغداد إلى ان القوات التابعة لها قتلت إرهابيين اثنين ودمرت ثلاث سيارات مزودة برشاش أحادى وقتلت من فيها وعالجت أحد عشر عبوة ناسفة فى منطقة الكرمة شمال شرقى الفلوجة بمحافظة الأنبار.

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