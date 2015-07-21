وصول جثمان #شهيد_الإمارات_سيف_الفلاسي إلى مطار البطين

وصل جثمان الشهيد ضابط صف سيف يوسف احمد الفلاسي اليوم إلى مطار البطين بأبوظبي على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي يرافقه عدد من ضباط وضباط صف القوات المسلحة.

وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال جثمان الشهيد على أرض المطار حيث كان في مقدمة المستقبلين عدد من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة.

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> وكان الضابط صف سيف يوسف احمد الفلاسي قد استشهد اثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن ودعمها.

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