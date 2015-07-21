فيديو..القبض على عصابة متخصصة في سرقة السيارات بالشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة آسيوية امتهنت سرقة السيارات وتفكيكها وبيعها كقطع غيار بعد استئجار إحدى المزارع من الحارس بمبلغ يتراوح بين ألفين إلى أربعة آلاف درهم لليوم الواحد، فكان أعين رجال الشرطة الساهرة لهم بالمرصاد.

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