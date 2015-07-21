صور|| وزير الدفاع يشهد الاحتفال بانضمام أول دفعة من “الرافال” للقوات الجوية

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بوصول وانضمام أول ثلاث طائرات من طراز “رافال” الفرنسية التي تعد الدفعة الأولى ضمن الصفقة التى أبرمتها مصر مع فرنسا فى فبراير الماضى والتى تقضى بتسليم 24 طائرة ” رافال ” وفرقاطة متعددة المهام من طراز ” فريم “.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة تقوم بدور وطنى داخل مصر لمكافحة قوى التطرف والإرهاب وتأمين الحدود على كافة الإتجهات الإستراتيجية ، ودعم جهود الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط ، معرباً عن إعتزازه بنمو العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا فى العديد من المجالات وتطلعه إلى مزيد من التعاون لبناء وتطوير القدرة القتالية للقوات المسلحة وهنأ مصر والقوات المسلحة بإمتلاكها أحدث طائرات على مستوى العالم التى تؤدى كل المهام بكفاءة عالية .

واستمع الفريق أول صدقى صبحى إلى شرح من الطيارين عن الحقائق التفصيلية لكفاءة الطائرة الرافال وقدراتها القتالية وأسلوب التعامل مع الأهداف المعادية والتى تعد إضافة جديدة فى منظومة التسليح والاستعداد القتالى للقوات الجوية .

وأكد على إعتزازه بالجهد الذى قام به رجال القوات الجوية فى التدريب على مهام قيادة وصيانة مقاتلات الرافال الجديدة فى زمن قياسي، مشيداً بالدور الذى يقوم به رجال القوات الجوية فى حماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي.

> وأشار القائد العام إلى أن القوات الجوية ماضية فى الحفاظ على أعلى معدلات التدريب والإستعداد القتالى وإمتلاك أحدث نظم التأمين الفنى وإعداد وتأهيل الطيارين والفنيين بما يتناسب مع أحدث النظم وأساليب القتال الجوى لتظل القوات الجوية فى أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالى، كما قام بإلتقاط صورة تذكارية لأبطال القوات الجوية والطيارين .

حضر المراسم الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية وسفير فرنسا والملحق العسكرى لدولة فرنسا وعدد من قادة القوات الجوية.