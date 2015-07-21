"الرى": مخاطبة الداخلية لتحديد موعد إزالة الأقفاص السمكية برشيد

أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس هيئة حماية النيل، إعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن الأسماك النافقة فى النيل بمدينة رشيد، لمخاطبة وزارة الداخلية، لتحديد التوقيت المناسب لإزالة جميع الأقفاص السمكية بفرع رشيد.

وأضاف فتحى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن نفوق الأسماك فى فرع رشيد، هو حالة فردية نتيجة الازدحام فى الأقفاص السمكية فى نهاية فرع رشيد، وخلف قناطر أدفينا، وارتفاع نسبة الأمونيا.

وأشار رئيس هيئة حماية النيل، إلى تحرير محاضر مخالفة لأصحاب الأقفاص السمكية فى فرع رشيد، وأن الهيئة تنتظر استجابة وزارة الداخلية لبدء حملة الإزالة لجميع الأقفاص، مثلما حدث فى فرع دمياط.

وقال فتحى إن استمرار الأقفاص السمكية فى المجرى النهرى، يشكل تهديدًا خطيرًا لنوعية المياه، خاصة أنه يتم استخدامها لأغراض مياه الشرب ورى الأراضى الزراعية، بسبب استخدامها نوعية رديئة من الأعلاف السمكية، أو مواد مخالفة خلال مراحل تغذية الأسماك.

وأوضح رئيس هيئة حماية النيل، أن حالة النفوق الفردية للأسماك فى المنطقة الواقعة خلف قناطر أدفينا، لا تؤثر عن نوعية المياه بالمنطقة، كما أنه لا يوجد مأخذ لمحطات مياه الشرب، أو تستخدم فى رى الأراضى الزراعية، حتى إنها تقع بمواجهة البحر المتوسط مباشرة.

وزير الرى يشكل لجنة لفحص مياه النيل بـ "رشيد" بعد واقعة نفوق الأسماك

>