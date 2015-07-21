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كتائب عز الدين القسام تكشف عن صور لعملية تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

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كتائب عز الدين القسام تكشف عن صور لعملية تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية كتائب عز الدين القسام تكشف عن صور لعملية تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، صورا لما وصفته "سحق" دبابة ميركافا إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، موضحة أن هذا تم بكمين لقوة شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

واستعرضت القسام، فى بيان على موقعها الإلكترونى، تفاصيل الكمين الذى نفذته وحدة النخبة والذى أدى لتدمير إحدى الدبابات بشكل كامل، بحسب الصور التى حصل عليها موقع القسام دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. ويأتى نشر الصور مع الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة التى استمر 51 يومًا فى يوليو وأغسطس 2014.

وأكدت كتائب القسام أنها استطاعت توجيه ضربة قوية للقوات الإسرائيلية بعد دخولها مئات الأمتار، مشيرة لتمكن عنصرين من القسام من تفجير العبوة البرميلية أسفل الدبابة، فوقع انفجار ضخم.

وختمت الكتائب بيانها "بهذا تكون كتائب القسام قد أفصحت عن خفايا إحدى الآليات الصهيونية التى سحقت على أعتاب غزة، بأيدى مجاهديها وستحمل الأيام القادمة الكثير، بينما سيقف العدو خائفاً وجلاً من الاقتراب وتخطى الخط الزائل".

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