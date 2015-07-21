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المغرب تلقى القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات داخل أراضيها

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المغرب تلقى القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات داخل أراضيها المغرب تلقى القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات داخل أراضيها
تقول السلطات المغربية إنها فككت خلية مكونة من ثمانية رجال يقولون إنهم أعلنوا ولائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وكانوا يخططون لشن هجمات داخل المغرب.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية اليوم الثلاثاء إن المشتبه بهم ألقى القبض عليهم فى مدينتى طنجة وتاونات الواقعة شمال البلاد فضلا عن مدينتى خريبكة وبوزنيقة الساحليتين، وكانوا على اتصال بالتنظيم المتطرف الموجود فى العراق وسوريا.

وأضاف البيان أن الخلية كانت تخطط لاستضافة مقاتلى تنظيم الدولة الذين يسافرون إلى المغرب ليستطيعوا شن هجمات على قوات الأمن وأهداف أخرى لزعزعة استقرار البلاد.

كان الرجال يسافرون بجوازات سفر أجنبية. والجمعة، أعلنت قوات الأمن إلقاء القبض على سورى يحمل جواز سفر تونسى على علاقة مزعومة بتنظيم الدولة.
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