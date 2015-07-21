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«روسي» يبتكر ذاكرة فلاش بحجم تخزين لا نهائي

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«روسي» يبتكر ذاكرة فلاش بحجم تخزين لا نهائي «روسي» يبتكر ذاكرة فلاش بحجم تخزين لا نهائي

ذاكرة فلاش

تمكن مخترع روسي من ابتكار ذاكرة فلاش جديدة “usb-flash” تستطيع تخزين معلومات الى ما لانهاية، ولا تختلف شكلياً عن الفلاش التقليدي.

وحصل المخترع الروسي أليكسي تشوركين من مدينة سامارا على جائزة مالية مقدارها 250 ألف روبل (حوالي 5000 دولار) تقديراً لابتكاره الذي أطلق عليه اسم “خزانة الذاكرة”.

تربط الذاكرة الجديدة إلى الكمبيوتر عبر منفذ “يو اس بي”، ويمكن تخزين مختلف انواع المعلومات فيها. تبلغ قيمتها 2000 روبل (أقل من 40 دولارا) ويمكن الحصول عليها بطلب خاص موجه الى مخترعها، وحسب قوله سوف يعرض المنتج الجديد في الأسواق بعد 14 شهرا.

يقول المخترع “يسمح الجهاز بتعريف الشخص بنفسه، أي ليست هناك حاجة لتذكر اسم المستخدم وكلمة المرور”. ولكن لا يحتوي هذا الفلاش ميموري على ذاكرة لتخزين الملفات (files)، وفي الحقيقة هو مجرد جهاز يسهل الوصول لخدمة التخزين السحابي بوصل الذاكرة إلى الحاسب.

 

روسيا اليوم

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