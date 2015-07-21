لو نحيف وعاوز تتخن.. كُل 7 تمرات باللبن وهانقولك نظام غذائى يحل مشكلتك

يحتاج الشخص المصاب بالنحافة لإجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية للاطمئنان من عدم وجود سبب مرضى وراء إصابته بالنحافة وعدم وزيادة وزنه.

حول ذلك تقول الدكتورة مها شاكر، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من النحافة أو عدم حدوث زيادة طبيعية للوزن على حسب العمر والطول ضرورة إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية لاستبعاد وجود سبب مرضى للنحافة مثل مرض السكر والغدة الدرقية.

وتستكمل د. مها قائلة "يختلف النظام الغذائى الخاص بالأشخاص الذين يعانون من النحافة عن غيرهم فعلى سبيل المثال، يجب عليهم تناول الألبان كاملة الدسم والفواكه ذات المحتوى العالى من السعرات الحرارية مثل البلح والتين, فعلى سبيل المثال تناول مشروب عصير لبن بالبلح يوميًا مكون من كوب لبن كامل الدسم مضافا الية 2 ملعقة لبن بودرة و7 تمرات يكون مفيدا جدا لهم".

وتقدم د. مها نظامًا غذائيًا صحيًا متكاملًا للأشخاص المصابين بالنحافة بشرط عدم معاناتهم من الأمراض.

الإفطار:

وجبة خفيفة:

الغذاء:

وجبة خفيفة:

العشاء:

قبل النوم:

>كوب لبن كامل الدسم + 2 ملعقة لبن بودرة + 2 ملعقة عسل نحل أو دبس البلح + 3 عيش فينو + جبنة كيرى +خيار.>كريمة شيكولاتة + عيش أبيض.> طبق أرز كبير + سمك أو سبيط أو جمبرى مقلى + سلطة طحينة + فاكهة.>طبق أرز بالبن أو أم على بالمكسرات أو الزبيب.>بطاطس مقلية + 3 قطع + بيتزا + عصير فريش.> 10 قطع فواكة مجففة.