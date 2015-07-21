فى خطوات بسيطة.. تعلمى طرق الكشف الذاتى عن أورام الثدى

تعد أورام الثدى من أكثر أنواع الأورام انتشارا بين النساء، تليها أورام الرحم، وللأسف فكلا النوعين غالبا ما تظهر أعراضهما الواضحة بعد فترة طويلة من انتشار المرض، وهو ما جعل للفحص الدورى دورا أساسيا فى علاج تلك الأورام فى مراحلها الأولى.

الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة يوضح طرق القيام بالفحص الذاتى لأورام الثدى فى المنزل...

موعد القيام بالفحص الذاتى

كيف يتم فحص الثدى

>تبعا لرأى استشارى أمراض النساء والولادة فإن موعد الفحص يلعب دورا أساسيا فى نجاحه، ومن الضرورى، أن تحدد المرأة يوما كل شهر للقيام بالفحص، فغالبا ما يتعرض الثدى للتغيرات على مدار الشهر، وتحديد يوم شهريا يمنع التشخيص الخاطئ ويسهل الكشف عن التغيرات غير العادية للثدى، مؤكدا أن الموعد الأمثل للقيام بهذا الفحص بعد انتهاء الدورة الشهرية بأسبوع كامل.

فى الخطوات التالية يوضح أبو النجا كيف يمكن القيام بفحص الثدى:

>استخدمى يدك اليمنى لفحص الثدى الأيسر والعكس، وحركى أصابع يديك فى طريقة دائرية، تشمل جميع أجزاء الثدى دون الاعتماد على الضغط الشديد، ويفضل أن تكون المرأة فى وضع الوقوف أثناء الفحص، مع رفع اليد المجاورة للثدى الذى يتم فحصه إلى أعلى.