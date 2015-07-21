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5 نصائح لإطعام طفلك طعامًا صحيًا

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5 نصائح لإطعام طفلك طعامًا صحيًا 5 نصائح لإطعام طفلك طعامًا صحيًا
كثير من الأمهات يشعرن بالرغبة فى إطعام أطفالهن أفضل الأطعمة، التى تساعدهم على البناء القوى، والتى تحافظ على صحتهم، وتحد من إصابتهم بالعديد من الأمراض.

ونجد أن هناك الكثير من الأطفال لا يرغبون فى تناول الطعام الصحى، ويسعون إلى الأطعمة ذات القيم الغذائية المنخفضة كالحلويات أو النشويات.

وتقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد طفلك على تناول الطعام الصحى والمفيد:
>1- الاهتمام بنوعية وشكل الطعام المقدم لطفلك من أهم الأشياء التى تجذبه لتناولها.
>2- تقديم العديد من الاختيارات للطعام الصحى وجعل الطفل يختار ما يريد.
>3- لا تجبريه على تناول الطعام حتى لا ينفر منه.
>4- عليكى الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة المقطعة بأشكال مختلفة حتى تجذبه فيتناولها.
>5- تجنبى تناوله الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والحلويات.

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