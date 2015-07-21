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أول صور لنجل "مرسى" فور الإفراج عنه بقضية تعاطى المخدرات

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حصل "اليوم السابع" على أول صور لعبد الله محمد مرسى نجل الرئيس المعزول فور الإفراج عنه فى قضية تعاطى المخدرات بعد انتهاء فترة سجنه عاما.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد قررت الإفراج عن عبد الله نجل الرئيس المعزول محمد مرسى بعد أن قضى عقوبة السجن المقررة عليه لمدة عام لتعاطيه المخدرات مع أحد زملائه داخل سيارة بمدينة العبور، حيث تم الإفراج عنه من محكمة بنها الابتدائية بعد قضاء العقوبة، كما تم عمل صحة إفراج للمتهم للتأكد من عدم اتهامه فى أى قضايا أخرى.

وكانت محكمة جنايات بنها قد قضت فى يوليو من العام الماضى، بحبس عبد الله محمد مرسى وصديقه محمد عماد عبد المنعم، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما فى قضية تعاطى المخدرات، بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة فى محيط محافظة القليوبية، وجاء بتقرير المعمل الكيماوى أنه بمعاينة طفاية السجائر الموجودة بالسيارة التى كان يستقلها المتهمان أثناء ضبطهما، تبين من وجود سجائر الحشيش فتم ضبطهما وتم تحرير محضر لهما وقضت المحكمة بحبسهما.

عبد الله محمد مرسى نجل مرسى عقب الإفراج عنه -اليوم السابع -7 -2015
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عبد الله محمد مرسى نجل مرسى عقب الإفراج عنه

نجل مرسى يتوجه لركوب سيارته للعودة لمنزله -اليوم السابع -7 -2015
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نجل مرسى يتوجه لركوب سيارته للعودة لمنزله


>-الإفراج عن نجل "مرسى" بعد قضائه عقوبة السجن عامًا بتهمة تعاطى المخدرات
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