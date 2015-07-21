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بالصور.. وزير الدفاع وكبار القادة والسفير الفرنسى مع طائرات الرافال

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ينشر "اليوم السابع" صور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال حفل استلام طائرات الرافال الجديدة اليوم الثلاثاء بإحدى القواعد الجوية، بصحبة الفريق محمود حجازى رئيس الأركان، والفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية، والسفير الفرنسى بالقاهرة.

وتشمل الصور لقطات تجمع وزير الدفاع بالطيارين على المقاتلات الجديدة، بالإضافة إلى صورة تذكارية أمام إحدى مقاتلات الرافال، وصورة أخرى خلال تحليق الطائرات أعلى أهرامات الجيزة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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