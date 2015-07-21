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بالصور.. "السيسى" يهنئ عروسين من الإسكندرية بـ"ورد رئاسى"

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل المواطن أيمن دكرورى، ويعمل مصورًا، صورًا لعروسين تلقيا تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل زفافهما الذى أقيم أمس بأحد فنادق الإسكندرية.

وأوضح القارئ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسل "بوكية ورد" لتهنئتهما بالزفاف، بعد أن وجها إليه الدعوة لحضور قرانهما.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

بالورود.. حرص الرئيس السيسى على تهنئة العروسين بعد دعوته لفرحهما -اليوم السابع -7 -2015
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بالورود.. حرص الرئيس السيسى على تهنئة العروسين بعد دعوته لفرحهما

العروسان يحملان
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العروسان يحملان "كارت" من الرئيس السيسى

العروسان فى الكوشة ويحملان كارت الرئيس السيسى -اليوم السابع -7 -2015
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العروسان فى الكوشة ويحملان كارت الرئيس السيسى

صفحة المصور على موقع التواصل الاجتماعى -اليوم السابع -7 -2015
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صفحة المصور على موقع التواصل الاجتماعى

العروسان خلال الفرح -اليوم السابع -7 -2015
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العروسان خلال الفرح


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