تقرير – ريال مدريد يوافق على بيع بنزيمة لأرسنال بسبب رويس

نشرت صحيفة مترو الإنجليزية تقريرا ذكرت فيه أن ريال مدريد وافق على التخلي عن مهاجم كريم بنزيمة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية لصالح أرسنال.

وذكر التقرير بأن ريال مدريد أصبح مستعد لقبول عرض أرسنال لضم بنزيمة مقابل 31 مليون و300 ألف جنيه إسترليني من أجل استخدام تلك الأموال في جلب ماركو رويس.

ويرغب آرسنال في التعاقد مع بنزيمة لتدعيم خط هجومه خلال الموسم المقبل في ظل معاناة الفريق من عدم وجود لاعبين في ذلك المركز إلا أوليفييه جيرو وداني ويلباك في هذا المركز فقط.

وعلى الرغم من رفض ريال مدريد في بداية الأمر التخلي عن مهاجمه الفرنسي، إلا أنه أصبح مستعد للموافقة على رحيله بسبب رغبته في جلب لاعب بروسيا دورتموند ماركو رويس.

يأتي هذا في ظل رغبة رافائيل بينيتث في التعاقد مع رويس لاستخدامه في إحدى المراكز الهجومية أو كمهاجم وهمي خلال الموسم المقبل حسبما أشارت الصحيفة الإنجليزية.