سقوط عصابة "مانويلا" لسرقة السيارات بالإكراه بالقليوبية

نجحت أجهزة أمن القليوبية من ضبط أفراد عصابة "مانويلا" أحد أخطر التشكيلات العصابية "تخصصت لسرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح بالقليوبية.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث مركز قليوب، بضبط أفراد عصابة "مانويلا" لسرقة السيارات.

وتبين للواء عرفة حمزة، مديرالمباحث الجنائية، من ضبط المتهمين وهم كل من "محمد .ج .م "وشهرته (مانويلا) عاطل ومقيم كفر شبين – دائرة المركزالسابق اتهامه فى عدد 12 قضية (سرقة بالإكراه – سلاح – سرقة - تبديد) زعيم أخطر عصابة لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح، وبحوزته سلاح بندقية خرطوش تركى شوت جن تحمل رقم 45675 – 14 " و"محمد ع" 33 سنة عاطل ومقيم طحانوب – دائرة مركز شبين القتاطر السابق اتهامه فى عدد 7 قضايا، و"محمد م" وشهرته (محمد بزو) 30 سنة عاطل ومقيم كفر شبين – دائرة المركز السابق اتهامة فى عدد 2 قضية، و"محمد ف" 28 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان، و"محمد س" 26 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية، و"احمد ا "وشهرته "بليه" سن 25 عاطل ومقيم ذات الناحية، "طارق أ" 27 سنة سائق ومقيم ذات الناحية السابق اتهامه فى القضية سلاح بدون ترخيص.

كما تم القبض على "على أ" وشهرته (على زنكوك) عاطل ومقيم طحانوب- دائرة المركز السابق اتهامة فى عدد 3 قضايا سلاح – مخدرات [هارب] و"أحمد ح" 23 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان [هارب] و"أحمد م" وشهرته " أحمد قدرة " 23 سنة عاطل ومقيم – دائرة مركز قليوب وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 3919 بخزينتها عدد 12 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 200 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى وقائع سرقة السيارات كرهًا عن قائديها وإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وبمواجهتهم أمام العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا، بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك والمتهمين الهاربين، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم عدد [ 6 ] وقائع سرقة سيارات ودراجات نارية بالإكراه .

وجار تطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى، وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، تحرر عن تلك الإجراءات المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

نجحت أجهزة أمن القليوبية من ضبط أفراد عصابة "مانويلا"، أحد أخطر التشكيلات العصابية "تخصصت لسرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح بالقليوبية.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث مركز قليوب، بضبط أفراد عصابة "مانويلا" لسرقة السيارات.