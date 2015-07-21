السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "محمود.ع.م"، عاطل ومقيم بمركز سوهاج وشهرته "إمبابى"، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد، وعضوية المستشارين وفيق شوقى بسطا، ومحمد مختار الأحمداوى، بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم وترويجها على عملائه على نطاق واسع.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

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