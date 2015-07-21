حارس برشلونة: لا أحب ريال مدريد

قال مارك-أندر تير شتيجن حارس مرمى برشلونة إنه فعليا لا يحب ريال مدريد، وذلك في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الأوروبية اليوم الثلاثاء.

وصرح الحارس الألماني الواعد المظفر مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي "أنا لا أحب ريال مدريد إذا أردت الحقيقة مني".

وتابع "إسبانيول هو الفريق المنافس الأول لبرشلونة لأنه معنا في المدينة نفسها".

ثم استدرك "لكن هناك الكثير من الاحترام بين الناديين، وذلك رغم القوة والصعوبة الموجودة في مباريات الفريقين، برشلونة وإسبانيول".

في الموسم المنصرم كان تير شتيجن يشارك أساسيا مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بينما ترك مسؤولية مرمى البلوجرانا لكلاوديو برافو في الليجا.