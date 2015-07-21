شابي ألونسو يرفض الحديث عن مستقبله مع بايرن ميونيخ

ينتهي عقد شابي ألونسو مع بايرن ميونيخ في الصيف التالي، فهل يجدد ارتباطه بالنادي البافاري أم يرحل؟

يجيب لاعب ريال مدريد السابق في مؤتمر صحفي "سنرى ما سيحدث".

وأوضح نجم ليفربول الأسبق صاحب الـ33 عاما "ليس هذا هو الوقت المناسب لمناقشة هذا الموضوع".

وكان ألونسو قد انتقل إلى بايرن قادما من ريال مدريد في الصيف المنصرم وفاز مع الفريق البافاري بالبوندزليجا.

وعن حالة الفريق في الموسم المقبل، صرح ألونسو "نمتلك قائمة كاملة. لاعبان جاهزان في كل مركز تقريبا. نحن مستعدون جيدا".

وبات بايرن قريبا من ضم أرتورو فيدال نجم يوفنتوس بشكل رسمي لينضم إلى خابي مارتينيز وتياجو ألكنتارا وألونسو في كتيبة وسط الملعب.