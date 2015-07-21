فان جال يتلاعب بالصحفيين: أنتم لا تعرفون من هو المهاجم الذي سيوقع ليونايتد

واصل لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد توسيع دائرة النادي فيما يخص بحثه عن مهاجم يدعم الخط الأمامي للشياطين الحمر.

الصحافة البريطانية ربطت بين يونايتد وتوماس مولر ماكينة بايرن ميونيخ وبيدرو رودريجز جناح برشلونة وإديسون كافاني هداف باريس سان جيرمان وهاري كين نجم توتنام هوتسبر.

لكن فان جال صرح في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء "المهاجم؟ غالبا هو ليس من تكتبون عنه في جرائدكم".

وتابع "غالبا أنتم لا تعرفون هويته بعد".

وأردف "عليكم أن تنتظروا وتشاهدوا ما سيحدث. لازال موسم الانتقالات طويلا حتى الأول من سبتمبر".

يونايتد أيضا اهتم بمهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة.