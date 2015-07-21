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بالفيديو – رحيم ستيرلنج يسجل هدفا بعد أول 3 دقائق مع سيتي

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بالفيديو – رحيم ستيرلنج يسجل هدفا بعد أول 3 دقائق مع سيتي بالفيديو – رحيم ستيرلنج يسجل هدفا بعد أول 3 دقائق مع سيتي

في أول 3 دقائق لرحيم ستيرلنج بقميص مانشستر سيتي سجل صاحب أعلى صفقة انتقال في تاريخ اللاعبين الإنجليز هدفا جميلا.

مانشستر سيتي يواجه روما وديا في تحضيرات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد الذي يأمل فيه أن يسترد اللقب بعدما انتزعه تشيلسي الموسم المنصرم.

وفي تلك المباراة اشترك رحيم ستيرلنج أساسيا بعدما أتم انتقاله من ليفربول إلى سيتي مقابل 49 مليون جنيه استرليني.

وبعدما مرت 3 دقائق، كسر ستيرلنج مصيدة تسلل حاول دفاع روما نصبها وأفلت بالكرة ليواجه حارس الفريق الإيطالي.

وسجل رحيم ستيرلنج الكرة ببراعة معهودة للإنجليزي.

شاهد الهدف:

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فيديو اليوم السابع

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