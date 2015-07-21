رئيس الطائفة الإنجيلية يهنىء شعب مصر بذكرى ثورة يوليو

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنئ فيها أيضًا الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وقال خلال نص البرقية: يشرفني وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلي، والشعب الإنجيلي في مصر في مناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المباركة أن نتقدم بخالص التهاني وأسمى الأماني، راجيًا من الله أن يُمتعكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

وأضاف: أن هذه الثورة المباركة سوف تظل على مر الأيام علامة مضيئة لدور مصر الريادي والمحوري في قيادة حركات النضال والتحرر الوطني وإعلاء وإرساء الحقوق العادلة لكل الشعوب في حياة حرة كريمة، حفظكم الله ورعى مصر وشعبها وكلل بالنجاح كل خطاكم لما فيه رفعة وطننا، وكل عام وأنتم بخير.

وبعث الدكتور القس أندريه زكي ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صبحي صدقي وزير الدفاع