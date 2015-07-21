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وزارة الصحة: إعدام مليون و700 كيلو جرام أسماك نافقة بالبحيرة

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وزارة الصحة: إعدام مليون و700 كيلو جرام أسماك نافقة بالبحيرة وزارة الصحة: إعدام مليون و700 كيلو جرام أسماك نافقة بالبحيرة
أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه شَكَّلَ لجنة من إدارة الطب الوقائى بمحافظة البحيرة، لسحب عينات من المياه والأسماك النافقة فى مياه النيل بمدينة رشيد، فى البحيرة لتحليلها فى المعامل المركزية بالقاهرة.

وأشار قنديل فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى إعلان نتائج التحاليل للمياه والأسماء النافقة بمدينة رشيد خلال 5 أيام مشيراً إلى أنه تم إعدام مليون و700 كيلو جرام من الأسماك النافقة، مضيفًا أنه تم سحب عينات الطرود والشبكات لتحليلها ومعرفة أسباب نفوق الأسماك.

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مصر 365