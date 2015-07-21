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#في_القمة – فاروق جعفر يحلل لـ في الجول: ' لون قميص ' الأهلي والزمالك يصنع الفارق

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#في_القمة – فاروق جعفر يحلل لـ في الجول: ' لون قميص ' الأهلي والزمالك يصنع الفارق #في_القمة – فاروق جعفر يحلل لـ في الجول: ' لون قميص ' الأهلي والزمالك يصنع الفارق

"خلونا نتكلم كفنيين".. دعونا نستمع لتحليل كابتن فاروق جعفر ملك النص عبر FilGoal.com لموقعة الأهلي والزمالك في الـ21 من يوليو 2015.

FilGoal.com اتصل بالمحلل الشهير، وسأله عن تحليله للقاء الأهلي والزمالك المرتقب.

وينقل FilGoal.com كلمات فاروق جعفر فيما يلي:

"في رأيي مباراة الأهلى والزمالك عبارة عن (تي-شيرت) أو لون فانلة ليس أكثر".

"لو ظل اللاعب خائفا من لون الفريق الثاني لن يفوز أبدا".

"يجب أن تلعب وأنت لا تهتم بلون قميص الخصم. أحمر أخضر أزرق، لا يهم لونه".

"المهم أن تمتلك الخطة الجيدة للفوز".

"هناك عامل أخر مهم. من يرغب في الفوز، عليه أن يفوز داخل الملعب وليس خارجه".

"لا تقل سأفوز وسأفعل ثم تخسر. لو أردت الفوز لا تتحدث خارج الملعب أو على الأقل قدم أفضل أداء في الـ90 دقيقة".

"أعتقد أن الفريقين سيلعبان 4-3-2-1. فتحي مبروك وفيريرا يحبان تلك الطريقة".

"لكن الأهم من الطريقة التنفيذ".

"أهم شيء في الملعب المربع الأمامي. يجب أن يكون عاملا إيجابيا ومؤثرا".

"كذلك دور الطرفين مهم جدا. والدعم من لاعبي الوسط. والتمريرات الصحيحة. من سيلتزم بذلك سيفوز".

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